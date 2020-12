COD Warzone: ai giocatori non vanno giù le troppe pubblicità di Cold War

Come ormai ben saprete, con il debutto della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War è avvenuta la tanto attesa fusione tra il nuovo capitolo dello sparatutto e COD Warzone, la battle royale free to play. Un particolare aspetto dell'ultimo update non è però stato gradito dai giocatori della modalità gratuita.

Stando infatti ai commenti dei videogiocatori, il titolo conterrebbe al momento un numero eccessivo di pubblicità e riferimenti a Black Ops Cold War. Questi banner ed inviti ad acquistare il nuovo capitolo sarebbero troppo invasivi secondo i giocatori, dal momento che sin dalla schermata di accesso è ben visibile il logo del gioco. Secondo gli utenti che se ne stanno lamentando, questa non è altro che una strategia di Activision per trasformare la versione gratuita dello sparatutto in una sorta di vetrina attraverso la quale incitare all'acquisto del titolo ambientato nel corso della Guerra Fredda, le cui armi sono state di recente introdotte nelle due mappe di Warzone. Un altro elemento considerato di fastidio dai giocatori è rappresentato dai contenuti del Season Pass, le cui ricompense possono essere utilizzate solo in Black Ops Cold War e Warzone, tagliando fuori quindi i giocatori che vogliono continuare a restare in Modern Warfare.

