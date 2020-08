COD Warzone e il glitch delle armi: la patch Xbox One è enorme!

Dopo aver depotenziato il Bruen Mk9 di COD Warzone, Activision annuncia la pubblicazione di una nuova patch per risolvere un grave glitch grafico per le armi del battle royale e di Modern Warfare. Gli utenti Xbox One del kolossal sparatutto sono però costretti a scaricare un update di dimensioni gigantesche.

Agli appassionati di Call of Duty Warzone e Modern Warfare su Xbox One è infatti richiesto il download di una patch di ben 66,3 GB, un'enormità se consideriamo che il medesimo update necessita di soli 0,88 GB e 1,83 GB per poter essere scaricato rispettivamente su PlayStation 4 e Xbox One.

A tal riguardo, gli sviluppatori di Infinity Ward specificano attraverso i propri profili social che la differenza nelle dimensioni della patch Xbox One rispetto alle controparti PS4 e PC è dovuta a un "bug imprevisto avvenuto nel processo di consegna a Microsoft della patch. Per questo, l'update in questione richiede all'utenza Xbox One il download di file che hanno già installato su hard disk, ma tutto ciò non andrà a influire sulla dimensione complessiva dei file di installazione".

I ragazzi della sussidiaria di Activision confermano inoltre di aver avviato dei contatti con Microsoft affinché gli aggiornamenti futuri siano di dimensioni inferiori rispetto a quelle, davvero spropositate, dell'ultimo aggiornamento che, vale la pena specificarlo, è obbligatorio se si desidera accedere alle lobby multiplayer. Intanto, sul sito teaser di Call of Duty 2020 continuano ad apparire dei nuovi indizi che contribuiscono ad alimentare le voci di corridoio sull'ambientazione di COD Black Ops Cold War.