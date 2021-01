COD Warzone: un glitch consente di atterrare senza paracadute, ecco il video

Il redditor ThexerO ha scoperto un glitch della fase di atterraggio di COD Warzone che consente ai giocatori del battle royale Activision di raggiungere velocemente la superficie senza alcun paracadute e senza riportare alcun danno da caduta.

Come possiamo ammirare nel trailer confezionato dall'utente di Reddit, la tecnica elaborata dall'appassionato di COD Warzone prevede l'utilizzo del paracadute solo ed esclusivamente per direzionare il proprio soldato verso una delle parabole satellitari collocate sulla mappa.

A prescindere dalla velocità di discesa raggiunta dai giocatori, un glitch del modello poligonale della parabola satellitare consente al proprio alter-ego di non subire alcun genere di danno da caduta e di rimanere completamente illeso. Con un minimo di pratica, il trucco scoperto dal redditor consente ai giocatori di velocizzare la fase di ingresso nella partita e, quindi, ridurre in maniera sensibile le probabilità di essere bersagliati dai nemici già atterrati.

Nell'attesa di capire se gli sviluppatori dello sparatutto free-to-play di Call of Duty interverranno per chiudere questa falla, vi ricordiamo che è avvenuto da qualche giorno il nerf di DMR 14 e Mac 10 in COD Warzone in funzione delle critiche avanzate dai giocatori.