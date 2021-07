COD Warzone: un glitch consente di irrompere nel Gulag

Tra gli ultimi glitch scoperti dai giocatori di Call of Duty Warzone ce n'è uno davvero particolare, poiché permette a chi ne conosce il funzionamento di entrare all'interno del Gulag.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Gulag è una particolare area della mappa che risulta inaccessibile a meno che non si muoia: qui finiscono infatti tutti i giocatori che vengono messi KO per la prima volta durante un match e gli viene data la possibilità di vincere uno scontro 1 contro 1 per tornare a seminare il caos in quel di Verdansk. Attivando il glitch, scoperto di recente da uno YouTuber, i giocatori possono fare irruzione in questa specifica area della mappa ed eliminare tutti i concorrenti del Gulag senza che questi possano reagire in alcun modo, poiché abilitati a fare danno esclusivamente all'avversario.

Si tratta quindi di una problematica piuttosto fastidiosa, sebbene non sia ancora molto diffusa a causa della volontà dello YouTuber, il quale ha deciso di mostrare nel dettaglio il funzionamento del glitch solo tra qualche giorno (e magari dopo aver comunicato agli sviluppatori le informazioni riguardanti il problema, così che possano sistemarlo).

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il glitch in azione, vi ricordiamo che mancano solo pochi giorni al debutto della Stagione 4 Reloaded di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.