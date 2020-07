COD Warzone: un glitch permette di sparare anche se atterrati, come se nulla fosse

Scoperto un nuovo glitch di Call of Duty Warzone... anche se in realtà non si tratta di un "nuovo" problema in quanto il bug in questione era già apparso e poi risolto, a quanto pare però non in maniera definitiva.

Il glitch va a danneggiare il bilanciamento del Battle Royale, allo stato attuale non è chiaro quale condizione sia necessario soddisfare per poter sfruttare questo escamotage ma di fatto in alcune situazioni i giocatori atterrati possono continuare a sparare sui nemici, come se nulla fosse accaduto.

Il problema sembra essere legato all'interazione con determinati oggetti tra cui la bomba a grappolo, ma ripetiamo come non sia noto il criterio di apparizione di questo bug, assolutamente non voluto e che Infinity Ward dovrebbe risolvere a breve con un aggiornamento software.

Da segnalare come Activision in queste settimane abbia ripreso a bannare chi usa i trucchi in COD Warzone, a testimonianza di come la compagnia adotti regole molto severe per coloro che giocano non rispettando le regole imposte. A voi è capitato di imbattervi in questo bug? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Lo sapevate? Tfue ha svelato i comandi di Call of duty Warzone preferiti per vincere nel Battle Royale.