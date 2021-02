COD Warzone: un glitch permette di utilizzare la Sykov, pistola ancora non disponibile

Sebbene non si conoscano ancora i dettagli della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, sappiamo che tra le armi presenti nel codice dello sparatutto e ancora da pubblicare vi sia Sykov, una pistola che i fan stanno aspettando per via delle sue caratteristiche.

Se fino a poco tempo fa erano in pochi a sapere dell'arma in questione, grazie all'utente Reddit RestlessGoats è stato possibile vedere questa bocca da fuoco in azione. Questo giocatore, sfruttando un glitch nella modalità Malloppo, è riuscito ad entrare in possesso della Sykov in partita e ad utilizzarla contro altri giocatori. L'arma è infatti presente nel gioco per i soli possessori di Modern Warfare su PlayStation 4 (si tratta di un progetto disponibile in esclusiva temporale sulla console Sony) e non potrebbe essere utilizzata al di fuori della modalità Sopravvivenza. Come potete intuire dando uno sguardo ai filmati presenti in calce alla notizia, l'arma sta stuzzicando l'interesse di tutti i giocatori del battle royale per via della possibilità di essere personalizzata con un generoso caricatore e per via della presenza della modalità akimbo: insieme, questi due elementi potrebbero rendere la Sykov un'arma particolarmente efficace e non è da escludere che al debutto possa entrare di diritto nel meta.

In attesa di scoprire quando e come si potrà aggiungere la Sykov all'armeria, vi ricordiamo che di recente sono arrivati i primi teaser della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.