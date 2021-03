COD Warzone: glitch rende immortali su Rebirth Island; altri zombie in arrivo a Verdansk?

Con l'arrivo della Stagione 2 non sono purtroppo mancati nuovi bug e glitch che i giocatori di COD Warzone stanno riscontrando nel corso degli ultimi giorni. Un nuovo episodio di natura simile è stato rilevato all'interno della modalità Ritorno, che porta gli utenti ad affrontarsi all'interno di una Battle Royale in miniatura su Rebirth Island.

Come potete osservare tramite la breve clip riportata in calce alla notizia, alcuni giocatori stanno sfruttando un glitch che si attiva nei pressi dell'Ufficio di ingegneria chimica. Attraverso questo nuovo sotterfugio - secondo alcuni attivabile scendendo da un veicolo appena accanto alla struttura - è possibile entrare dentro il muro e diventare completamente invisibili agli occhi degli altri Operatori. In questo modo non solo si diviene invincibili, ma si può in tutta tranquillità (e scorrettezza) eliminare i giocatori che capitano a tiro. C'è da dire che, se il gas letale dovesse passare da quelle parti nel corso della partita, potrebbe non essere così facile uscire dalle mura dell'ufficio.

Nel frattempo iniziano a circolare nuovi rumor per quanto riguarda la recente apparizione degli zombie a Verdansk. Stando a degli indizi alquanto sospetti diffusi dalla redazione fittizia di BCH4 (collegata a TV Station di Verdansk), gli zombie, attualmente confinati nella zona portuale della mappa, potrebbero presto espandere la propria presenza attorno a più aree del Battle Royale. A suggerirlo è l'incidente capitato al giornalista Mike Field (anch'egli un personaggio di fantasia), che durante un suo report relativo agli zombie è stato interrotto improvvisamente dalla rovinosa caduta di un elicottero.

Sono sempre più insistenti i leak che vogliono a breve un'esplosione nucleare che raderà al suolo Verdansk, che così lascerebbe COD Warzone dopo circa un anno di permanenza per lasciare il passo ad una nuova mappa a tema COD Black Ops Cold War. Infine segnaliamo ai possessori di PS5, PS4 Pro, Xbox Series X|S e Xbox One che un nuovo pacchetto di texture HD per COD Warzone e Modern Warfare è ora disponibile.