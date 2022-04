COD Warzone: Godzilla e King Kong combattono nel teaser di Operation Monarch

A conferma dei recenti leak sull'evento di COD Warzone a tema Godzilla vs Kong, i canali social di Activision pubblicano il teaser della battaglia tra mostri colossali che stravolgerà la mappa Caldera nel corso dell'Operazione Monarch.

Lo scontro tra Godzilla e King Kong, come facilmente prevedibile, porterà scompiglio sulla mappa di Call of Duty Warzone Pacific, con tanti siti inediti da esplorare e nuove zone calde per la battaglia combattuta dagli appassionati dell'FPS free to play.

La distruzione arrecata dalle due gigantesche creature sarà rappresentata plasticamente dall'aggiunta di nuovi punti di interesse "catastrofici" come Dig Site, un'area che verrà stravolta dalla comparsa dei resti dei mostri ancestrali di Kong: Skull Island. Sono previste anche delle profonde revisioni estetiche e "strutturali" a diversi punti d'interesse, come l'aggiunta di edifici che rimandano all'organizzazione Monarch, la comparsa di baracche nei pressi della pista d'atterraggio e la possibilità di raggiungere l'area del Faro dalla Laguna grazie a un passaggio aperto dalle maree.

E che dire della sorpresa rappresentata da Hold, il nuovo Gulag di COD Warzone ambientato all'interno di una nave? Gli sviluppatori descrivono Hold come un terreno di scontro dal layout simmetrico, con una grande alternanza di superfici, corridoi, pareti e bivi per favorire un approccio sempre diverso alle battaglie combattute da chi vorrà rientrare in partita. Il carico di distruzione e novità ludiche portate da Godzilla e King Kong è atteso per l'11 maggio, con il lancio dell'Operazione Monarch. Sapevate che nella Stagione 3 di COD Warzone verranno depotenziati i fucili di precisione?