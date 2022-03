COD Warzone: un grave glitch permette di usare i perk di Vanguard e Black Ops

A poche settimane dal debutto della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, i giocatori del battle royale gratis di Activision hanno scoperto una gravissima falla del gioco che gli sta dando un enorme vantaggio in partita.

Il problema in questione è molto semplice, poiché riguarda il sistema di personalizzazione delle armi. In Call of Duty Black Ops Cold War e Vanguard, l'armaiolo permette di applicare tantissimi accessori alle bocche da fuoco e due di questi slot non sono esattamente orpelli per le armi, ma perk che ne migliorano alcune caratteristiche. Se questi due slot possono essere sfruttati nei due titoli multiplayer 'classici', in Warzone non vi è la possibilità di utilizzarli, poiché nel caso in cui dovesse essere presente una funzione del genere ci sarebbe una grave disparità tra le armi di Modern Warfare e tutte le altre. Sembrerebbe però che alcuni giocatori siano riusciti a sfruttare un glitch per trasferire senza limitazioni le loro classi personalizzate in Warzone Pacific, potendo così utilizzare anche i due perk delle armi per avere un netto vantaggio sugli altri utenti.

Fortunatamente, il team di sviluppo è a conoscenza del problema e ha comunicato di essere attualmente al lavoro per trovare una soluzione definitiva. In attesa di una patch, vi ricordiamo che è arrivato il nuovo bundle di Attack on Titan in COD Warzone e Vanguard con skin ed armi ispirate ad uno dei giganti.