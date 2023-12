COD Warzone, grossa novità: cala il numero di giocatori massimi con la mappa Urzikstan

Activision ha mostrato la nuova mappa Urzikstan di COD Warzone in video, confermando il suo arrivo all'interno del celebre battle royale per il 6 dicembre 2023 in concomitanza con l'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare III. Ma il nuovo scenario porta con sé un cambiamento non di poco conto.

Activision e lo sviluppatore Raven Software hanno infatti confermato ufficialmente che Urzikstan potrà ospitare fino a un massimo di 100 giocatori, in diminuzione di un terzo rispetto agli standard di Call of Duty Warzone: sin dal lancio del gioco avvenuto nel marzo del 2020, infatti, il numero di utenti massimi a partita è sempre stato di 150, una quota mai modificata nel corso degli oltre tre anni di disponibilità del battle royale. Con la nuova mappa, dunque, si attua per la prima volta una modifica netta ad una delle caratteristiche chiave del gioco sin dall'esordio sul mercato.

"La nostra massima priorità è creare un'esperienza divertente ed ottimale per tutti i nostri giocatori basandoci su determinati aspetti della nuova mappa", ha spiegato Raven Software sui motivi dietro questa modifica che dovrebbe dunque rendere l'esperienza offerta da COD Warzone più soddisfacente per tutta l'utenza. Gli autori citano le dimensioni di Urzikstan, la durata totale di una partita (sui 20 minuti) e nuove meccaniche di gioco tra le ragioni dietro la scelta di passare a 100 utenti massimi, assicurando che in questo modo si è resa molto più bilanciata l'esperienza offerta da COD Warzone, dall'ingaggio iniziale sul campo di battaglia fino al climax della fase finale della partita.

Cosa ne pensate di questa modifica pensata da Activision?