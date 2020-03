COD Warzone: Guida alle Armi migliori per ogni tipo

In Call of Duty Warzone sono presenti diverse categorie di armi: fucili d'assalto, mitragliette, fucili a pompa, mitragliatori, pistole e fucili di precisione. In questa mini-guida vedremo quali sono le migliori armi disponibili per ciascuna di queste categorie.

Di seguito elenchiamo tutte le categorie di armi presenti nel gioco, indicando le migliori bocche da fuoco da scegliere per formare i vostri loadout di COD Warzone.

Fucili d'assalto

I fucili d'assalto sono tra le armi più versatili di COD Warzone. Vi torneranno di grande aiuto nelle partite, sia negli scontri ravvicinati che in quelli a medio-lungo raggio. Alcuni fucili d'assalto, tuttavia, sono più efficaci degli altri.

I migliori della categoria sono ODEN, M4A1, Scar e AK-47. Tra questi, in particolare, l'M4A1 è il più bilanciato e semplice da maneggiare, motivo per cui vi consigliamo di iniziare a fare pratica con questo fucile. L'ODEN è particolarmente potente, e in mani esperte può fare la differenza.

Pistole

Le pistole sono le migliori opzioni di riserva che potete avere, e funzionano bene come armi secondarie. Non dovete averne necessariamente una se disponete già di un'arma secondaria migliore, ma possono essere aggiunte al vostro carico personalizzato se ne avete voglia di usarne una.

Le migliori pistole del gioco sono la M1 e la .50 GS che funzionano bene in combattimento ravvicinato e sono abbastanza equilibrate.

Mitragliette

Le mitragliette SMG sono delle ottime armi secondarie. In alcuni casi, addirittura, possono rivelarsi talmente efficaci da poter essere utilizzate come armi primarie, soprattutto negli scontri a medio-corto raggio. Infiltrarsi in un edificio con un P90 vi consentirà di sparare una rapida raffica di colpi agli avversari e liberare l'area.

Le statistiche delle mitragliette possono variare in termini di danni, portata e dimensioni del caricatore. La miglior arma della categoria è il P90, grazie alla sua eccellente combinazione di velocità di fuoco e danni inflitti. In alternativa, se si desidera un maggior controllo dell'arma, anche AUG ed MP5 possono essere una buona scelta.

Fucili a pompa

Tutti i fucili a pompa di COD Warzone infliggono grandi quantità di danni con ogni colpo. Sono le bocche da fuoco migliori per il combattimento a distanza ravvicinata, in quanto possono abbattere istantaneamente il nemico. Avere un fucile a pompa all'inizio della partita vi aiuterà molto a eliminare un'intera squadra, e gli avversari appena atterrati che sono alla ricerca di un'arma propria.

I fucili a pompa funzionano molto bene come armi secondarie. Abbinandoli a un mitragliatore o a un fucile d'assalto sarete attrezzati al meglio per gli sontri a medio e corto raggio. I migliori fucili a pompa del gioco sono l'R9-0 e il fucile 725, grazie alla loro capacità di infliggere più danni a una velocità di fuoco controllata.

Mitragliatrici

Le mitragliatrici si distinguono per i loro proiettili ad alto calibro che possono danneggiare gli avversari a qualsiasi distanza. Vale lo stesso in COD Warzone, dove per le mitragliatrici saranno dotate di caricatori da 100 a 150 o più proiettili. L'unico problema è che queste bocche da fuoco sono molto pesanti da trasportare, motivo per cui i movimenti del giocatore saranno più impacciati.

Se volete trasportare molte munizioni e infliggere danni ingenti, allora le mitragliatrici fanno per voi. I migliori della categoria sono il PKM e l'M91. Entrambe possono essere abbinate a un fucile a pompa per creare un ottimo loadout.

Fucili di precisione

I fucili di precisione hanno i proiettili più potenti e vi consentono di eliminare un nemico con un solo colpo. Richiedono mano ferma e freddezza, ma grazie alle mod applicabili potrete migliorarne precisione e stabilità.

La miglior arma della categoria è l'HDR, che grazie alle mod giuste può diventare di gran lunga il vostro fucile di precisione preferito. In alternativa, vi consigliamo di provare anche l'AX-50.

Oltre alle armi, ricordiamo che in Call of Duty Warzone è possibile acquistare equipaggiamento e killstreak da usare sul campo di battaglia. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo parlato di equipaggiamento e killstreak acquistabili in COD Warzone.