COD Warzone, guida: come ottenere velocemente denaro nella battle royale

Nel nuovo Call of Duty Warzone, la modalità battle royale di Modern Warfare, è fondamentale accumulare grosse quantità di denaro non solo per riportare in vita i compagni sconfitti ma anche per acquistare attrezzatura e serie d'uccisioni che rendono più facile arrivare alle fasi finali di una partita.

Il metodo più veloce per accumulare denaro in quantità, oltre a quello di aprire il maggior numero di casse possibile in giro per la mappa, è senza ombra di dubbio completare in sequenza svariati Contratti. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Contratti sono mini-missioni che consistono nell'eliminazione di bersagli, nell'apertura di casse o nella conquista di zone specifiche della mappa. Al completamento di un Contratto non solo si ottengono dei preziosi dollari ma si sbloccano anche armi, oggetti e, in alcuni casi, si può scoprire in anticipo come si chiuderà il prossimo cerchio. Al completamento di un Contratto si sblocca anche un bonus che consente di ottenere più denaro al successivo obiettivo portato a termine.

Ecco i bonus che si possono sbloccare:

2 Contratti di fila: guadagni aumentati del 40%

guadagni aumentati del 40% 3 Contratti di fila: guadagni aumentati del 80%

guadagni aumentati del 80% 4 Contratti di fila: guadagni aumentati del 120%

guadagni aumentati del 120% 5 Contratti di fila: guadagni aumentati del 200%

Il modo migliore per sfruttare questi potenziamenti è sicuramente quello di giocare in squadra, poiché missioni come quella di ricerca delle casse possono essere portate a compimento con grande facilità se ognuno si occupa di una cassa, velocizzandone la raccolta.

