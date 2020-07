COD Warzone, guida: come sbloccare gratis il Grau 5.56 con i Twitch Drops

Nel corso della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone non avete sbloccato il Grau 5.56 e state faticando a completare la sua sfida per aggiungerlo alla vostra armeria? Nessun problema, poiché per un periodo di tempo limitato sarà possibile ottenere l'arma senza fare il minimo sforzo grazie ai Twitch Drops.

Se non avete ancora seguito i nostri consigli per sbloccare gratis i Twitch Drops della Stagione 4 di COD Modern Warfare e Warzone vi suggeriamo infatti di recuperare la guida e ottenere tutte le ricompense. Basta guardare un qualsiasi streamer con i drop abilitati per un totale di tre ore (non necessariamente consecutive o sulla stessa diretta) per ottenere il progetto del Grau 5.56 chiamato Flusso di Sangue e, di conseguenza, sbloccare anche la versione standard dell'arma evitando il completamento della sua sfida.

I Twitch Drops dell'attuale stagione di Call of Duty resteranno attivi fino alle ore 19:00 di domani, martedì 21 luglio 2020, quindi vi suggeriamo di effettuare il prima possibile il collegamento tra il vostro account dello sparatutto e il profilo Twitch per iniziare ad ottenere le ricompense.

Vi ricordiamo che, nonostante i nerf, il Grau è tutt'ora considerato il fucile d'assalto più forte di Call of Duty Warzone.