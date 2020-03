COD Warzone: Guida ai migliori Loadout per ogni stile di gioco

Dopo avervi parlato delle migliori armi di COD Warzone, in questa mini-guida vi consiglieremo i migliori loadout da usare nel nuovo FPS di Activision in stile battle royale per ogni stile di gioco.

Accumulando denaro nel corso delle partite, i giocatori possono personalizzare il proprio loadout di COD Warzone. Vediamo quali sono le migliori armi, granate e abilità da abbinare per ogni stile di gioco.

Loadout bilanciato

Arma primaria: M4A1

Arma secondaria: 725

Specialità: Artificiere, Risposta eccessiva, Tracciante

Letale: Granata a frammentazione

Tattico: Granata flash

Se volete essere pronti a tutto, questo è il loadout più bilanciato che vi permette di affrontare il maggior numero di situazioni in combattimento. Il fucile d'assalto M4A1 è una delle migliori armi del gioco, una bocca da fuoco affidabile nella maggior parte degli scontri. Per farvi trovare ancora più preparati nei combattimenti ravvicinati, affidatevi al fucile a pompa 725 come arma secondaria. Sfruttate le granate flash e a frammentazione per stanare i nemici o mettervi fuori dai guai.

Loadout da scontro ravvicinato

Arma primaria: MP5

Arma secondaria: M4A1

Specialità: Di corsa, Risposta eccessiva, Esperto navigato

Letale: Molotov

Tattico: Sensore di battito cardiaco

Se preferite muovervi continuamente sulla mappa e concentrarvi sugli scontri ravvicinati, questo loadout fa per voi. L'MP5 è una mitraglietta che vi garantisce un ottimo rapporto tra velocità di fuoco e danni inflitti, l'ideale per fare le vostre incursioni all'interno degli edifici. In caso di bisogno, affidatevi al fucile d'assalto M4A1 come arma secondaria negli scontri della medio-lunga distanza. Il sensore di battito cardiaco vi aiuterà a tenere d'occhio i vostri obiettivi, mentre le molotov vi verranno in soccorso per sbarrare la strada agli avversari mentre fuggite da uno scontro.

Loadout per i cecchini

Arma primaria: HDR o AX-50

Arma secondaria: 725

Specialità: Di corsa, Risposta eccessiva, Tracciante

Letale: Claymore

Tattico: Granata esca

Questo è il loadout ideale per chi vuole approcciare i combattimenti dalla distanza. Come arma primaria non possiamo che consigliare i fucili di precisione: i migliori della categoria sono l'HDR e l'AX-50, quindi a voi la scelta. Nelle emergenze, quando il nemico riesce ad avvicinarsi pericolosamente, sfoderate il fucile a pompa 725 come arma secondaria. Piazzate con intelligenza le Claymore dietro di voi e usate le Granate esca per impedire ai nemici di avvicinarsi troppo alla vostra posizione.

Loadout assalto pesante

Arma primaria: PKM o M91

Arma secondaria: 725

Specialità: Di corsa, Risposta eccessiva, Sovraccaricato

Letale: Claymore

Tattico: Sensore di battito cardiaco

Se state cercando di entrare in azione con forza, questo è il loadout che fa al caso vostro. Come arma primaria equipaggiate il PKM o l'M91, le due mitragliatrici migliori del gioco. Sfruttate la loro potenza di fuoco e la capienza dei loro caricatori per farvi strada a colpi di proiettili. Per gli scontri ravvicinati, fate affidamento sul fucile a pompa 725. Anche in questo caso, usate le granate flash e a frammentazione per stanare gli avversari o salvarvi da una situazione critica.

Loadout stealth

Arma primaria: HDR o AX-50 con mirino termico

Arma secondaria: M1 o .50 GS

Specialità: Sangue freddo, Fantasma, Messa a punto

Letale: Claymore

Tattico: Sensore di battito cardiaco

Questo loadout vi renderà letali negli approcci stealth. Un fucile di precisione come HDR o AX-50 con mirino termico e una pistola come M1 o .50 GS sarà tutto quello di cui avrete bisogno per cavarvela nella maggior parte degli scontri. Con Sangue freddo sarete invisibili ai sistemi di allerta e ai mirini termici dei nemici. Nel frattempo, Fantasma vi renderà non rilevabile da UAV, droni e sensori di battito cardiaco. Messa a punto riduce i tempi di rianimazione del 25%, permettendovi di rianimare più velocemente i compagni di squadra caduti.

Se avete bisogno di altri consigli per avere la meglio sul campo di battaglia, vi rimandiamo alla nostra guida strategica di COD Warzone, con trucchi e strategie utili per vincere nel nuovo battle royale di Activision.