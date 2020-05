COD Warzone, Gulag immerso nella nebbia: un inquietante glitch colpisce un giocatore

Mentre un nuovo aggiornamento ha reso possibile ottenere armi nel loadout di Gulag in COD Warzone, l'area è stata coinvolta da un imprevisto piuttosto peculiare.

Un giocatore intento a dedicarsi al battle royale è stato in effetti protagonista di una bizzarra sequenza di eventi durante una partita. Mentre si trovava all'interno dell'area, l'utente ha infatti visto emergere dal suolo una fitta nebbia, che ha progressivamente avvolto i propri avversari, ma non solo: questi ultimi hanno infatti iniziato a brillare come se soggetti a rilevazione tramite sensori termici. Il tutto mentre le texture dell'area non riuscivano a caricarsi in maniera corretta. Il risultato? Purtroppo il giocatore ha dovuto arrendersi ad una peculiare sconfitta, come potete verificare nel breve video a testimonianza del glitch che trovate direttamente in calce a questa news!



Di recente, diversi giocatori hanno messo in evidenza alcune problematiche tecniche nelle quali si sono imbattuti nel corso di una partita. In particolare, ad esempio, diversi inconvenienti sembrano aver coinvolto le hitbox degli elicotteri di Call of Duty Warzone. Questi ultimi risultano infatti piuttosto semplici da abbattere e rendere innocui, soprattutto in seguito all'utilizzo da parte dei giocatori del battle royale di armi di tipo esplosivo.