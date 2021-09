COD Warzone in anticipo su Halloween: tra bug e glitch, i veicoli si muovono da soli

Con il debutto della Stagione 5 Furiosa di Call of Duty: Warzone, ha preso il via una nuova fase per il celebre battle royale free to play di casa Activision.

All'appello, tuttavia, non manca anche qualche imprevisto, con i veicoli dello shooter competitivo che sembrano al momento vantare una natura alquanto ribelle. A segnalare la bizzarra circostanza è un giocatore di Call of Duty: Warzone attivo su Reddit, dove interagisce con la community come "birdoandratchet".

Come potete verificare dalla clip video presente direttamente in calce a questa news, il giocatore si è ritrovato coinvolto in una situazione piuttosto peculiare. Bloccato su di un veicolo, si è infatti visto colpito ad un fianco da una seconda quattro ruote lanciata a incredibile velocità. Privo di controllo, e di pilota, il primo veicolo ha così deciso autonomamente di percorrere in tranquillità un tratto di strada, prima che la sessione di gioco fosse interrotta. Purtroppo, nonostante i veicoli fantasma possano sembrare un'aggiunta potenzialmente interessante in vista di Halloween, i tempi sembrano non essere ancora maturi per pensare alla festività autunnale!



Ad ogni modo, tra un bug e un glitch, prosegue a pieno ritmo il supporto post lancio offerto da Activision al battle royale, tra patch correttive e pubblicazione di nuovi contenuti. A tal proposito, ricordiamo il reveal della mappa di COD: Warzone ambientata nel Pacifico.