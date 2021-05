COD Warzone, Hunt for Adler: la skin dell'evento è ora gratis per tutti

L'evento di apertura della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ovvero Hunt for Adler, è stato afflitto da svariati problemi che hanno impedito a molti giocatori di sbloccare la skin esclusiva di Adler. Per rimediare, Activision ha deciso di donare a tutti questo DLC senza che vi sia il bisogno di completare le sfide a tempo.

Per chi non lo sapesse, l'evento prevede tre sfide in Call of Duty Black Ops Cold War e tre sfide in Call of Duty Warzone, ciascuna con le proprie ricompense. Per ottenere la skin "Torturato e salvato" di Adler bastava completare tutte le sfide di uno dei due giochi, ma per colpa di un bug gli utenti della battle royale non hanno potuto sbloccare la ricompensa esclusiva dell'evento. Se anche voi non siete in possesso dell'ultimo capitolo della serie e volete sbloccare il costume di Adler, potete farlo semplicemente effettuando l'accesso ai server. Va precisato che i problemi legati alle sfide sono stati risolti e, di conseguenza, è ora possibile completarle per ricevere le relative ricompense. La decisione di rendere gratuita la skin è dovuta quindi al ritardo con il quale è stato proposto il fix, dal momento che gli sviluppatori vogliono che tutti possano avere le stesse opportunità di ottenere la ricompense di Hunt for Adler.

Sapevate che il prossimo update di Call of Duty Warzone apporterà delle modifiche al Ripulitore?