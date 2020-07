COD Warzone: impossibile disattivare il Cross Play su Xbox One, la community si lamenta

Call of Duty Warzone supporta il Cross-Play tra tutte le piattaforme, permettendo quindi di giocare insieme agli avversari indipendentemente dalla console (o PC) posseduta... ma c'è un ma, in quanto questa feature non può essere disattivata su Xbox One, limite che sta scatenando le ire della community.

Su PC e PlayStation 4 esiste una opzione che permette di disabilitare il Cross-Play, del resto non tutti vogliono utilizzare questa funzionalità e trovarsi magari a giocare contro giocatori che utilizzano tastiera e mouse al posto del controller, da qui la possibilità di interrompere il supporto Cross-Play e fare in modo di giocare solamente insieme a possessori della stessa piattaforma.

Su Xbox One, per motivi non chiari, questa funzione non è stata fornita ai giocatori, i quali dovranno mantenere sempre e comunque il Cross-Play attivo, con alcuni disagi nel caso, come detto, si preferisse sfidare unicamente altri giocatori su console.

La community è insorta e c'è chi chiede il lancio di una petizione per convincere Activision ad adottare questa opzione anche su Xbox One, altri invece chiedono agli sviluppatori di introdurre un sistema che accoppi i giocatori unicamente in base al sistema di input utilizzato, tastiera/mouse o controller. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste richieste?