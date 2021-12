COD Warzone, l'italiano SavyUltras sfiora le 50 kill su Caldera: è record europeo

A poco tempo di distanza dall'esordio della mappa Caldera, SavyUltras90, noto streamer italiano di Call of Duty Warzone, ottiene il record italiano ed europeo di uccisioni individuali. Sono state 48 le kill a fine partita, per una prestazione che gli vale inoltre il terzo posto nella classifica mondiale.

Per riuscire nell'impresa, SavyUltras90 ha utilizzato un loadout formato dalla mitraglietta MP40, utilizzata prevalentemente negli scontri a fuoco ravvicinati, e la mitragliatrice leggera BREN, che negli ultimi tempi sta diventando una delle armi più efficaci e, quindi, diffuse nella zona di Caldera. Ad inizio match vanno segnalate le 10 uccisioni messe a segno a bordo di un cacciabombardiere, che sappiamo essere potenzialmente devastante se maneggiato con la giusta dose di abilità.

Lo streamer l'ha definita "una delle mie migliori partite di sempre con la quale ci portiamo a casa il Record Italiano, il Record Europeo e un Terzo posto al mondo che danno molta soddisfazione!". Se foste curiosi di rivivere l'intera partita e l'emozione provata dallo streamer all'ottenimento di questo nuovo record, vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura.

Per migliorare le vostre prestazioni personali sul Battle Royale di Activision e Raven Software, vi consigliamo di consultare la nostra guida per dominare la mappa Caldera di COD Warzone. Sulle nostre pagine potete inoltre scoprire come ottenere 10 salti di livello del Battle Pass gratis.