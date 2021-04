COD Warzone, il leader di Raven: i cheater rovinano uno dei miei migliori lavori di sempre

Specialmente con l'arrivo dell'esplosiva Stagione 3 che ha visto l'introduzione della nuova mappa di gioco, Call of Duty Warzone continua ad incrementare in modo esponenziale la propria popolarità. Al netto di questo, lo shooter continua a soffrire di un grave problema legato agli utilizzatori di cheat e hack di vario genere.

Sono state molteplici le ondate di ban che nel corso delle scorse settimane hanno bloccato in maniera definitiva centinaia e centinaia di account che hanno fatto utilizzo di mezzi illeciti per farsi strada in quel di Verdansk. Tuttavia, il problema il permane, e sono in tanti a chiedere che Raven Software introduca finalmente un sistema anti-cheat davvero adeguato.

I passi in avanti fatti con il sistema di sicurezza di Warzone non sembrano essere ancora sufficienti, insomma, ed è lo stesso Amos Hodge, leader e creative director di Raven, a dirsi estremamente amareggiato per la situazione.

"Nessuno odia i cheater più di noi", ha dichiarato Hodge in una recente intervista concessa a VGC. "Realizziamo questo contenuto per i giocatori e, se voi siete arrabbiati perché rovinano il vostro gioco, io sono sconvolto dal fatto che stiano rovinando uno dei migliori lavori della mia vita."



"Ho creato questo contenuto per i giocatori e so che tutti nel nostro team la pensano allo stesso modo. Abbiamo messo il cuore in questo contenuto, abbiamo 100 milioni di giocatori, è passato un anno, rappresenta un palcoscenico enorme nonché uno dei migliori lavori che abbiamo mai fatto, e avere dei cheater che rovinano l'esperienza infastidisce noi più di chiunque altro".



Staremo a vedere insomma quali soluzioni verranno adottate in futuro da Activision e Raven Software per arginare ulteriormente il problema. Nel frattempo, gli utenti si sono finalmente tuffati nella Verdansk '84, la nuova mappa di COD Warzone.