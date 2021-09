COD Warzone leak: c'è Mason nella key art della Stagione 6

Come ormai ben saprete, la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sarà l'ultima prima del debutto di Vanguard. In attesa che Activision sveli tutte le novità del prossimo aggiornamento gratuito, qualcuno è riuscito a mettere le mani sulla key art, la quale ne svela il protagonista.

Il noto account Twitter PlayStation Game Size ha infatti pubblicato le immagini della copertina che sostituirà quella attuale sulle console Sony al debutto della prossima stagione. Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il colore principale della Stagione 6 sarà il verde e il protagonista assoluto sarà invece il Capitano Alex Mason, personaggio storico della serie Black Ops. Nell'immagine vediamo il noto personaggio imbracciare un possente fucile d'assalto, probabilmente una delle due nuove armi che verranno introdotte gratuitamente con l'update in arrivo nei prossimi giorni. Purtroppo non si conoscono altri dettagli sulla Stagione 6, la cui uscita dovrebbe essere fissata al prossimo 7 ottobre 2021, almeno stando al conto alla rovescia visibile nella schermata del pass della Stagione 5.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che Call of Duty sta festeggiando l'Oktoberfest con nuovi contenuti per Warzone e Cold War. Avete già visto il trailer che anticipa l'arrivo di Mason in COD Warzone e Black Ops Cold War?