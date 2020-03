COD Warzone: un leak svela l'arrivo di tantissime modalità, incluse duo e squad

I recenti leak della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare hanno permesso ai dataminer di scoprire tantissimi nuovi dettagli anche sui contenuti in arrivo su Warzone, la modalità battle royale dello sparatutto.

Ecco di seguito l'elenco delle modalità permanenti e a tempo in dirittura d'arrivo sul titolo gratuito per PC e console:

Battle Royale Duos: classica modalità alla quale possono partecipare squadre da 2 giocatori

classica modalità alla quale possono partecipare squadre da 2 giocatori Battle Royale Quads: anche in questo caso si tratta della modalità classica con squadre da 4

anche in questo caso si tratta della modalità classica con squadre da 4 Battle Royale High Action: il gas avanza molto più velocemente

il gas avanza molto più velocemente Battle Royale Shotty Snipers: in giro si trovano solo shotgun e fucili di precisione, non è possibile ottenere casse con i propri loadout

in giro si trovano solo shotgun e fucili di precisione, non è possibile ottenere casse con i propri loadout Battle Royale One Shot: basta un solo proiettile alla testa per uccidere, non ci sono loadout personalizzati

basta un solo proiettile alla testa per uccidere, non ci sono loadout personalizzati Realism Battle Royale: si applicano le regole della modalità Veterano alla battaglia reale

Tra le altre novità troviamo anche una funzionalità simile al "Supporta un Creatore" di Epic Games, grazie alla quale si potranno utilizzare dei codici per fare in modo che parte dei soldi spesi in microtransazioni vadano ad uno dei nostri influencer preferiti.

