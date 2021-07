COD Warzone, lotta ai cheat: bloccato un software basato sul machine learning

Prosegue la lotta ferrata di Activision nei confronti degli software per il cheating indirizzati ai giochi della serie Call of Duty. Il problema si è fatto ancor più grave nell'ultimo periodo, al punto che numerosi giocatori stanno chiedendo a gran voce la limitazione del cross-play in Warzone, per evitare di essere accoppiati con gli utenti PC.

Solo qualche giorno fa, vi parlavamo di quello che era stato descritto come un cheat di nuova generazione in via di sviluppo: basato sul machine-learning, platform-agnostic (funzionante su PC, PlayStation e Xbox senza alcuna limitazione) e tecnicamente irrintracciabile dai comuni software di anti-cheat, puntava ad offrire ai suoi utilizzatori funzioni come l'auto-mira, l'auto-lockon e la riduzione del rinculo dell'arma.

Activision ha bloccato tutto sul nascere sguinzagliando prontamente la sua squadra di legali, i quali hanno rintracciato gli autori - il gruppo Userviz - intimando loro di interrompere immediatamente lo sviluppo del software e forzandoli a non diffondere alcun materiale attraverso il loro sito web, sul quale ora si legge: "Come richiesto da Activision Publishing, Inc (“Activision”), non svilupperò più e non fornirò più l'accesso a software che potrebbero essere usati per manomettere i loro giochi. Il mio intento non è mai stato quello di fare delle cose illegali. Alla fine del video che ha catturato la vostra attenzione scrivevo 'prossimamente'. Il software non è mai stato pubblicato", ha scritto User101, uno degli sviluppatori anonimi.

"Questo tipo di tecnologia aveva anche altri benefici, come ad esempio la possibilità di controllare il movimento senza usare le dita con il movimenti rilevati da una webcam. Sfortunatamente, a causa del potenziale impatto negativo, non proseguirò lo sviluppo", scrive infine. Adesso i giocatori di Call of Duty hanno un problema in meno di cui preoccuparsi, ma la piaga dei cheater può dirsi tutt'altro che estinta.