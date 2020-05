COD Warzone, dalle LTM ai concerti: ecco cosa servirebbe secondo Dr DisRespect

L'universo di Call of Duty: Warzone è di recente costituzione: il battle royale è infatti approdato sul mercato solamente a marzo, ma da allora il team ha offerto un supporto continuo alla produzione.

La strada intrapresa sembra essere quella giusta, almeno a giudicare dalla risposta del pubblico: ad oggi, il free to play ha infatti raggiunto notevoli risultati, tra cui la presenza di oltre 60 milioni di giocatori in COD Warzone. Sono inoltre molti gli streamer che hanno deciso di dedicarsi al titolo: tra questi troviamo anche il noto Dr DisRespect.



Proprio quest'ultimo ha recentemente condiviso con il pubblico una sorta di "lista dei desideri" di ciò che vorrebbe vedere aggiunto all'interno di Call of Duty: Warzone nel corso del prossimo futuro. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, le proposte sono molteplici e variegate. Lo streamer propone ad esempio l'introduzione di alcune modifiche alla mappa, l'aggiunta di alcune nuove armi e l'implementazioni di Modalità a Tempo Limitato (LTM - Limited Time Mode). Tra i suggerimenti, anche la creazione di un sistema di ranking ispirato a quanto visto in Halo 2, oltre all'organizzazione di grandi tornei con premi in denaro e...concerti in-game!

Activision ha già garantito che in futuro vi saranno ulteriori investimenti nel titolo e che, di conseguenza, i contenuti di COD Warzone saranno aumentati. Quale feature vorreste vedere implementata in futuro all'interno del battle royale ambientato nell'universo di Call of Duty: Modern Warfare?