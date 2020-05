COD Warzone: la mappa con le posizioni dei 12 Bunker

Dopo avervi spiegato come aprire i bunker, in questa mini-guida di Call of Duty Warzone vi proponiamo una mappa con le posizioni esatte di tutti e 12 i bunker attualmente disponibili nel gioco, aiutandovi a individuarli più facilmente.

I bunker attualmente disponibili sulla mappa di COD Warzone sono in tutto 12, e sono numerati da 00 a 11. La posizione esatta di ogni bunker è indicata sulla mappa riportata a fondo pagina, con il suo relativo numero: vi spieghiamo come trovarli.

Bunker 00

Questo bunker è un po' difficile da scovare, in quanto si trova sul bordo meridionale della mappa. I giocatori dovranno saltare oltre il parapetto della strada e cercare il percorso che conduce alla parte inferiore della scogliera.

Bunker 01

Questo bunker non è lontano dalla strada sul bordo sinistro della mappa. La strategia migliore per raggiungerlo consiste nel seguire la strada fino a quando il bunker non si trova direttamente a sinistra, per poi proseguire verso di esso.

Bunker 02

Questo bunker si trova semplicemente a nord del bunker 01, e non sarà difficile raggiungerlo.

Bunker 03

Questo bunker è unico in quanto è uno dei più grandi del gioco. Ha tre ingressi separati, ma quello centrale conduce al percorso più semplice all'interno.

Bunker 04

Questo edificio si affaccia sul fiume ghiacciato. È costruito sul lato della montagna che si affaccia sul lato destro della diga.

Bunker 05

Questo bunker si trova a sud della base militare ed è un po' isolato in quanto non ci sono molti edifici che lo circondano.

Bunker 06

Questo bunker si trova sulle colline orientali della mappa. I giocatori dovrebbero fare attenzione quando esplorano quest'area, in quanto è molto vicina ai confini della mappa.

Bunker 07

Questo bunker si trova a nord-est dello stadio e si trova in una delle aree più affollate della mappa

Bunker 09

Questo bunker si trova appena a nord-est della prigione. L'edificio è costruito sul lato di una collina che si affaccia sulla costa meridionale della mappa.

Bunker 10

Questo bunker si trova lungo la costa meridionale della mappa. Di fronte all'oceano, direttamente a sud del parco.

Bunker 11

Il bunker finale è unico in quanto non è possibile accedervi utilizzando una chiave magnetica. Per sapere come accedervi, vi rimandiamo direttamente alla nostra guida che vi spiega come entrare nel bunker 11 di COD Warzone.