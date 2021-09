COD Warzone, il miglior cecchino di sempre? Un bambino di 6 mesi!

Avete attrezzato la vostra postazione da gioco con una sedia da gaming di ultima generazione completamente personalizzata? Ebbene, sappiate che potrebbe non aiutarvi a competere con la comodità offerta da un pratico seggiolone.

Il mondo di Call of Duty: Warzone ha un nuovo eroe, un piccolo campione inaspettato - e inconsapevole -, che ha messo a segno un colpo da maestro assolutamente non intenzionale. Stiamo parlando di un Sam, età registrata all'anagrafe 6 mesi, figlio del noto streamer e content creatore THE_DENT1ST.

Con l'obiettivo di realizzare un simpatico video, quest'ultimo ha affidato alle cure del giovanissimo un controller con cui cimentarsi in una partita a Call of Duty: Warzone. Immortalato dal padre, il piccolo ha, come prevedibile, iniziato a rigirarsi tra le mani l'apparecchio, piuttosto confuso su cosa farsene. Nel processo, tuttavia, una fortunata combinazione di tasti ha messo a segno un colpo da maestro, che ha attraversato la mappa per realizzare una kill senza possibilità di appello. L'inconsapevole cecchino ha poi accolto piuttosto confuso i complimenti del padre.



L'intera sequenza, che potete visionare direttamente in calce a questa news, è alquanto buffa, anche se - a dirla tutta - non è possibile avere la certezza assoluta che sia stato proprio Sam a mettere a segno il colpo!