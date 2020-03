COD Warzone: migliori settaggi e impostazioni su PC, PS4 e Xbox One

Oltre ai consigli che vi abbiamo dato nella nostra guida di COD Warzone, per vincere nel battle royale di Activision è importante usare i settaggi giusti. Di seguito vi parliamo delle migliori impostazioni di Call of Duty Warzone da usare su PS4, Xbox One e PC in modo da aumentare le prestazioni.

Che giochiate a COD Warzone su PS4, Xbox One o PC, in questa mini-guida troverete dei consigli utili per migliorare le prestazioni del gioco e aumentare di conseguenza le vostre chance di vittoria in partita.

Migliori settaggi di COD Warzone su PC

Ovviamente la versione PC di COD Warzone è quella che permette di personalizzare il maggior numero di settaggi. Naturalmente, in questo caso le prestazioni del gioco dipenderanno in larga misura dalla potenza del vostro hardware in possesso. In ogni caso, sia che vogliate guadagnare qualche FPS extra o che abbiate bisogno di far fronte ai limiti di potenza del vostro PC, di seguito elenchiamo i settaggi che è possibile sacrificare e abbassare per migliorare le prestazioni del gioco:

Occlusione Ambientale

Anti-Aliasing

Profondità di campo

Campo visivo (vi consigliamo comunque di tenerlo il più ampio possibile)

Filtro Film effetto pellicola

Limite framerate (impostatelo alla massima frequenza di aggiornamento del vostro monitor)

Motion Blur

Nvidia Highlights

Ombre e illuminazione

Textures (risoluzione, filtro anisotropico, qualità effetti particellari, impatto dei proiettili, spray, tassellazione)

V-Sync

In particolare vi consigliamo di disattivare la tassellazione e il motion blur, e abbassare la qualità delle ombre e degli effetti particellari. Questi sono i primi settaggi da sacrificare per migliorare le prestazioni. Se ciò non dovesse rivelarsi sufficiente per guadagnare abbastanza frame al secondo, abbassate la qualità delle altre impostazioni che abbiamo elencato sopra.

Migliori impostazioni e mappatura dei controlli

Se volete qualche consiglio generale per le migliori impostazioni e la mappatura dei controlli più efficaci in partita, non c'è niente di meglio che consultare direttamente le scelte che sono state effettuate dai migliori giocatori al mondo. A tale scopo, vi consigliamo di consultare direttamente i settaggi presenti su prosettings.net, dove sono riportate le impostazioni usate dai migliori player competitivi come Shroud.

Migliori impostazioni e settaggi di COD Warzone su PS4 e Xbox One

Anche se non c'è lo stesso numero di settaggi presenti su PC, nelle versioni PS4 e Xbox One di COD Warzone è comunque disabilitare e ridurre alcune impostazioni grafiche. Per iniziare, vi suggeriamo di disabilitare tutti i tipi di sfocatura (motion blur) e granulosità (filtro film). Ciò dovrebbe rendere il gioco più fluido.

Se giocate con il pad, vi consigliamo di usare i seguenti settaggi per i controlli:

Sensibilità mira ADS (zoom basso): 1,00 o 0,90

Sensibilità mira ADS (zoom elevato): 1,00 o 0,90

Mira assistita (l'opzione standard è probabilmente la migliore)

Tipo di curva di risposta dell'obiettivo: lineare o standard

Sensibilità stick orizzontale: 8 o 9

Sensibilità stick verticale: 7 o 8

Valutate poi l'idea di disattivare lo sprint automatico, in modo da aver maggior controllo sulla corsa (con i relativi benefici sulla mira). Considerate inoltre la possibilità di disattivare anche la vibrazione, nel caso possa aiutarvi ad avere una mano più ferma sulla mira. In ogni caso, sentitevi liberi di sperimentare le vostre impostazioni e personalizzarle in base alle vostre esigenze, in base da trovare le soluzioni più adatte a voi.