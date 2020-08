COD Warzone, un missile nella mappa! È legato al reveal di COD Black Ops Cold War?

Di recente, l'universo di COD è stato protagonista di diversi eventi, che hanno catalizzato l'attenzione dei fan della saga Activision in direzione dell'annuncio del suo prossimo capitolo.

In particolare, la pubblicazione di continui indizi ha trovato ora conclusione, con l'ufficiale annuncio di COD Black Ops: Cold War. Un primo teaser trailer ha infatti confermato che la presentazione ufficiale del gioco è ormai imminente. L'appuntamento dato da Activision è fissato per il 26 agosto: alla data, si accompagna la dicitura "Verdansk", area parte della mappa di Call of Duty: Warzone.

Poco prima dell'annuncio, un ultimo indizio è apparso sul sito teaser del nuovo COD. Rapidamente decifrato dai giocatori, questo ha condotto gli utenti proprio nell'area di Verdansk, dove hanno potuto utilizzare un nuovo codice per accedere a un bunker. Come potete verificare in calce a questa news, ciò che vi hanno trovato è piuttosto inaspettato. Stiamo infatti parlando di un missile, apparentemente pronto a partire in direzione di una destinazione ignota.



La concomitanza dei due eventi difficilmente può essere ritenuta un mero caso: che il misterioso missile presente nella mappa di Call of Duty: Warzone sia in un qualche modo correlato al reveal definitivo di Call of Duty Black Ops: Cold War? Per scoprirlo, non resta che attendere ancora qualche giorno!