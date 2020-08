COD Warzone e i misteri dello Stadio: codici segreti per accedere alle stanze interne

Il battle royale ambientato nell'universo di Call of Duty: Modern Warfare ha da poco fatto il proprio trionfale ingresso nella Stagione 5, portando con sé un ampio numero di interessanti novità.

Tra queste ultime figura la possibilità, anticipata con alcuni teaser da Inifinity Ward, di fare ingresso nell'area dello Stadio, ora pienamente accessibile ai videogiocatori. Nella zona, tuttavia, si celano anche alcuni piccoli segreti, incluse delle stanze apparentemente irraggiungibili. Si tratta tuttavia solamente di un'impressione: per sbloccare gli ingressi è infatti sufficiente entrare in possesso degli appositi codici.

Una scoperta realizzata di recente dalla community videoludica, che sta collaborando per cercare di svelare ogni segreto della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, le aree bloccate sono essenzialmente tre, collocate a un piano diverso della struttura sportiva. Di seguito, trovate le combinazioni necessarie per accedervi:

Piano mediano: EL-21;

Piano inferiore: CL-16;

Parcheggio: P2-16;

All'interno delle stanze, come mostrato dalla breve clip allegata al cinguettio che trovate in calce a questa news, cela al suo interno un. Questo offrirà al giocatore un ulteriore codice, destinato tuttavia a mutare a ogni partita: quale sarà il segreto nascosto da quest'ultimo tassello misterioso? In attesa di scoprirlo, non dimenticate di sbloccare le ricompense gratis del Battle Pass di COD Warzone