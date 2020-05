COD Warzone e i misteriosi Bunker in-game: i dataminer ne aprono le porte

Sin dal mese di marzo, a breve distanza dalla pubblicazione del battle royale, i giocatori più avventurosi avevano avvistato diversi segreti nella mappa di COD Warzone.

Tra questi ultimi, oltre a PC e strani telefoni, figurano anche degli insoliti Bunker, apparentemente inaccessibili. I rifugi, protetti da solidi ingressi inscalfibili, presentano accanto delle tastiere numeriche con le quali è possibile interagire, inserendo dei codici. Tuttavia, fino ad oggi la community non è ancora riuscita a decifrarne il mistero e a spalancarne le porte.

Sembra tuttavia che l'operazione sia possibile e che all'interno dei Bunker di Call of Duty: Warzone si celi dunque effettivamente qualcosa. A far emergere il dubbio in tal senso è stata l'attività condotta dai dataminer sull'ultimo aggiornamento del battle royale. Tra le pieghe di quest'ultimo è infatti stata avvistata un'animazione che mostra proprio l'apertura delle porte delle strutture: come sarà possibile ottenere il risultato? Parte della community ipotizza che il tutto possa essere correlato a uno speciale evento in-game, ma ad ora non vi è alcun tipo di certezza in merito.



In attesa di saperne eventualmente di più, vi segnaliamo che il nostro Alessandro Bruni ha redatto un'interessante analisi delle origini e dell'evoluzione di Call of Duty Warzone, fenomeno videoludico che sta conoscendo un notevole successo.