COD Warzone e il mistero della porta assassina: video sulla nuova zona di morte istantanea

Diversi esploratori della mappa battle royale di Call of Duty Warzone riferiscono di essere incappati in un grave bug che ha generato una nuova zona di morte istantanea rappresentata da un'inquietante "porta assassina".

Come testimoniato da alcuni frequentatori del noto forum di Reddit, il bug in questione sembra essere emerso dopo l'aggiornamento che ha dato inizio alla Stagione 4 di COD Warzone. Una volta raggiunta l'area indicata dai video condivisi dai redditor, basta infatti toccare la porta chiusa che viene segnalata nel filmato per assistere all'abbattimento istantaneo del proprio alter-ego.

Senza l'intervento tempestivo di un alleato nelle immediate vicinanze, ogni malcapitato che viene a contatto con questa "porta assassina" si vede costretto ad abbandonare la partita. Assistendo alla scena, i fan stanno cercando di capire quale sia il motivo di questo grave bug: molti ricordano gli interventi svolti di recente dagli autori di Raven Software nell'introdurre le porte rosse in COD Warzone per il viaggio veloce. Che si tratti perciò di una svista determinata, magari, dall'incompiuta trasformazione di quella porta in un varco per il fast travel?

Nell'attesa di ricevere un riscontro dalla software house americana, ricordiamo a chi ci segue che Raven ha da poco rimosso i camion di COD Warzone, anch'essi introdotti nella Verdansk del 1984 come parte delle novità contenutistiche della Stagione 4 di Warzone e COD Black Ops Cold War.