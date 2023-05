COD Warzone Mobile: il battle royale potrebbe arrivare in autunno

L'apertura dei preordini di Call of Duty: Warzone Mobile su dispositivi Apple risale ormai al novembre dello scorso anno. A oggi, tuttavia, sembra che l'effettiva data di uscita del titolo sia ancora lontana.

Come molti ricorderanno, a fine 2022 l'App Store indicava COD: Warzone Mobile in arrivo a maggio 2023. Un'informazione che non aveva però mai trovato riscontro ufficiale in dichiarazioni da parte di Activision, che si era limitata a collocare l'esordio del free to play in un generico 2023. Ora, una comunicazione ricevuta in queste ore dagli utenti iOS che avevano provveduto a effettuare la pre-registrazione al gioco sembra offrire ulteriori aggiornamenti in merito.

Sui lidi di Resetera, diversi appassionati della serie Activision stanno infatti segnalando di aver ricevuto un messaggio da parte dell'assistenza dell'App Store. In quest'ultimo, i clienti sono informati della decisione del publisher di spostare il lancio di Call of Duty: Warzone Mobile al prossimo mercoledì 1 novembre 2023. Anche in questo caso, a ogni modo, la comunicazione non trova un riscontro ufficiale in dichiarazioni da parte di Activision, che per il momento non ha offerto aggiornamenti sulla finestra di lancio del titolo gratuito.



In attesa di maggiori dettagli, sembra se non altro realistico ipotizzare che COD: Warzone Mobile possa realizzare il suo esordio su dispositivi iOS e Android nella finestra autunnale 2023.