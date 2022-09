COD Warzone Mobile: come registrarsi su Android e premi gratis ottenibili

Il 15 settembre 2022 i fan degli sparatutto hanno guardato con interesse l'evento Call of Duty Next, in cui si è fatto riferimento al futuro della serie di Activision. Nella visione della software house rientra anche Call of Duty Warzone Mobile, pronto ad approdare su Android e iOS.

La finestra di uscita del gioco è semplicemente "nel 2023", ma alcuni utenti sono già impazienti di mettere le mani sulla versione mobile del popolare titolo Battle Royale di Activision. D'altronde, quest'ultima promette di rivoluzionare il genere su dispositivi mobili, puntando a offrire un'esperienza assimilabile a quella ben conosciuta dagli utenti che hanno giocato a COD Warzone su PC e console.

Come prepararsi nel frattempo all'arrivo delle battaglie con fino a 120 giocatori? Ci sono ancora alcuni mesi che ci separano dal 2023, ma nel frattempo sono già state aperte le preregistrazioni su Android. In questo modo, potrete ricevere una notifica sul vostro dispositivo mobile di fiducia quando COD Warzone Mobile uscirà, nonché scaricare poi rapidamente il gioco.

Si tratta dunque di un metodo per rimanere aggiornati sul progetto. A tal proposito, le preregistrazioni sono già aperte mediante il Play Store di Google. Vi basta semplicemente raggiungere la pagina di quest'ultimo dedicata a COD Warzone Mobile e premere sul pulsante "Preregistrati", scegliendo poi se installare in automatico il gioco quando disponibile o meno.

Premendo inoltre sul pulsante "Ulteriori informazioni", potrete dare un'occhiata ai premi gratis ottenibili tramite le preregistrazione. A tal proposito, tutto dipende dal numero di preregistrazioni che verranno raggiunte. A 5 milioni c'è la ricompensa "emblema Familiare oscuro e vinile Fiamma del nemico ", mentre a 10 milioni c'è il progetto della pistola X12 - Principe d'inferno. A 15 milioni troviamo invece il progetto del fucile d'assalto M4 - Arcidemone. Infine, a 25 milioni c'è una ricompensa misteriosa. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Call of Duty.