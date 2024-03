COD Warzone Mobile: come sbloccare la bellissima skin gratis Ghost Condannato

Come accade per tutti i giochi mobile in prossimità dell'apertura dei server, anche Call of Duty Warzone Mobile permette a tutti i giocatori di mettere le mani su una ricca serie di ricompense gratuite che, grazie al cross-progression, possono essere utilizzate anche in Warzone e Modern Warfare 3.

Mesi fa, Activision ha lanciato una campagna promozionale per spingere i giocatori ad eseguire la pre-registrazione per il suo Call of Duty Warzone Mobile su Google Play Store e App Store, promettendo ricompense in base ai traguardi raggiunti. Senza molte sorprese, tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti e ora è possibile riscattarli tutti in un unico pacchetto.

Per riscattare questi oggetti occorre avviare COD Warzone Mobile per la prima volta e poi portare a termine il tutorial iniziale e la prima partita in quel di Verdansk. Una volta completate queste due fasi, vi ritroverete nel menu principale: cliccate sul tasto Negozio in basso a destra e selezionate la tabella Day Zero, così da visualizzare il bundle gratis. Occorre precisare che si tratta di un'offerta a tempo e sarà possibile ottenere il pacchetto solo per le prossime due settimane.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel bundle gratuito di Call of Duty Warzone Mobile:

Skin 'Condannato' per l'operatore Ghost

Progetto per il fucile d'assalto M4 - Arcidemone

Progetto per il fucile a pompa X12 - Principe degli inferi

Vinile 'Fiamma del nemico'

Emblema 'Famiglio oscuro'

Per chi non lo sapesse, questa è solo una delle tante varianti del noto personaggio della serie di sparatutto in prima persona che si possono sbloccare gratuitamente in prossimità del lancio del free to play. A questo proposito, vi ricordiamo che proprio sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin Ghost dorato in Call of Duty Warzone Mobile, che sarà disponibile nelle prossime ore con le sfide speciali dell'evento a tempo limitato Operation Day Zero.