COD Warzone Mobile Day Zero: come sbloccare Ghost dorato e le altre ricompense gratis

Come vi abbiamo già detto, il lancio di Call of Duty Warzone Mobile verrà accompagnato dall'evento Day Zero, grazie al quale i giocatori del free to play potranno ottenere numerose ricompense gratuite. Scopriamo come fare per sbloccarle tutte.

Operazione: Day Zero è un evento in cui i premi gratis sono divisi in due gruppi: alcuni si possono ottenere attraverso il raggiungimento di obiettivi della community, altri invece richiedono il completamento di obiettivi individuali.

Per sbloccare le varie ricompense, i giocatori dovranno accumulare Punti Evento (PEV) conquistando cinque zone sparse in giro per Verdansk e Rebirth Island. Tutti i punti messi da parte vi permetteranno di accedere a nuovi oggetti gratis e, al contempo, andranno a sommarsi ai PEV della community per sbloccare ulteriori ricompense.

Ecco quali sono le azioni da compiere nelle zone contrassegnate per accumulare Punti Evento:

Aprire una cassa di scorte o un lancio di rifornimenti Day Zero

Eliminare un giocatore avversario

Completare un qualsiasi contratto

Usare una killstreak

Eseguire un colpo alla testa

Acquistare oggetti presso una delle stazioni di acquisto

Non trascurate inoltre i Lanci di rifornimenti Day Zero, speciali casse che contengono equipaggiamento speciale che velocizza l'accumulo di denaro, PE e Punti Evento. Anche il multiplayer classico consente di accumulare PEV tramite le eliminazioni, ma la quantità che si riceve con ogni uccisione non è molto elevata ed è preferibile partecipare a match della battle royale.

Di seguito trovate l'elenco delle ricompense di Day Zero:

Ricompense della Community

Decalcomania grande 'Re demone dorato': supera la Zona 1

Biglietto da visita animato 'Inizi roventi': supera la Zona 2

Emblema 'Vampa dorata': supera la Zona 3

Progetto arma 'Fiamma dorata' per X12: supera la Zona 4

Progetto arma 'Tuono possente' per M4: supera la Zona 5

Skin operatore 'Spettro dorato' per Ghost: supera la Zona 6

Ricompense individuali

Emblema 'Vampa cremisi'

Biglietto da visita 'Squarcio dell'incubo'

Emblema 'Passato rinnegato'

Adesivo 'Dilaniato'

Progetto arma 'Artiglio del demone' per coltello da battaglia

Portafortuna 'Ultima parola'

Skin veicolo 'Demolitore infernale' per LTV

Decalcomania grande 'Inferno terrorizzante'

Progetto arma 'Principe cremisi' per X12

Decalcomania grande 'Re demone vendicativo'

Progetto arma 'Furia impetuosa' per M4

Operatore Ghost 'Mietitore insanguinato'

Vi ricordiamo che Call of Duty Warzone Mobile sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 21 marzo 2024 e l'evento avrà il via esattamente 24 ore dopo il lancio.

