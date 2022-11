COD Warzone Mobile su iOS: aperti i preordini del battle royale gratis

Se COD: Modern Warfare II conquista la classifica Steam, è tempo per Call of Duty: Warzone Mobile di provare ad affermarsi all'interno del panorama dei free to play accessibili da smartphone e tablet.

A partire dalla giornata di oggi - lunedì 28 novembre 2022 - è infatti possibile procedere con i preordini di Call of Duty: Warzone Mobile su dispositivi iOS. Gli utenti in possesso di iPhone o iPad possono dunque dirigersi verso i lidi virtuali dell'App Store per aggiudicarsi l'accesso allo shooter gratis sin dal debutto del titolo. Per procedere con la prenotazione, in particolare, è sufficiente utilizzare un QR Scanner per la lettura del QR Code che trovate in calce a questa news.

Per festeggiare l'apertura dei preordini di COD: Warzone Mobile su App Store, Activision ha inoltre comunicato il superamenti dei 25 milioni di pre-registrazioni al titolo su Google Play. Per ringraziare la community, il publisher ha annunciato che chiunque effettuerà la pre-registrazione allo shooter avrà l'occasione di sbloccare una serie di speciali ricompense gratis, che vi elenchiamo di seguito:

Skin operatore "Ghost - Condannato";

Progetto arma "Principe d'inferno" per X12;

Progetto arma "Arcidemone" per M4;

Emblema "Familiare oscuro";

Vinile "Fiamma del nemico";

Nonostante una data di lancio di COD: Warzone Mobile sia apparsa su App Store di recente, da Activision ancora non sono state diffuse informazioni ufficiai in merito all'esordio del gioco, ancora atteso per un generico