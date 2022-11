COD Warzone Mobile leak: un video gameplay conferma la presenza del multiplayer classico

A pochi giorni dall'apertura delle pre-registrazioni di Call of Duty Warzone Mobile sui dispositivi Apple, pare che qualcuno abbia messo le mani su una versione preliminare dello sparatutto gratis, diffondendo sui social alcuni filmati molto interessanti.

Più nello specifico, uno dei video gameplay trafugati conferma che l'episodio per iPhone e Android dello shooter free to play non si baserà interamente sulla battle royale. Sembrerebbe infatti che il titolo integrerà anche le modalità multiplayer tradizionali come quelle che si possono giocare già adesso in Call of Duty Modern Warfare 2, visto che nel filmato si avvia una partita nella modalità Dominio. Non si esclude quindi che l'arrivo di Warzone Mobile possa rendere COD Mobile obsoleto e rimpiazzarlo del tutto, in maniera simile a quanto accaduto con il primo battle royale su PC e console.

Altro elemento che attira l'attenzione dei giocatori è l'interfaccia, che conferma alcune indiscrezioni diffuse dagli insider a ridosso dell'uscita dell'ultimo episodio della serie principale. Sembrerebbe infatti che Call of Duty Warzone Mobile abbia un'interfaccia utente molto simile a quella di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, oggetto di numerose critiche da parte dei videogiocatori.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che COD Warzone Mobile arriverà il prossimo 13 maggio 2023 su Android, iPhone e iPad con numerose ricompense che si potranno ottenere gratuitamente tramite la pre-registrazione su App Store e Google Play Store.