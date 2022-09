COD Warzone Mobile sarà al Next: primi dettagli su numero di giocatori e pre-registrazione

A distanza di pochi minuti dal teaser di Call of Duty Warzone Mobile che conferma il nome ufficiale del free to play targato Activision, sono emerse le prime informazioni sul gioco e la data in cui potremo vederlo in azione.

Stando a quanto dichiarato in occasione del GameSpot Swipe, il battle royale gratis per Android e iOS ospiterà match da 120 giocatori, proprio come la sua controparte per PC e console. La presenza dell'aereo dell'originale Warzone, inoltre, suggerisce il ritorno della prima mappa del gioco, Verdansk, che potrebbe fare da sfondo ai frenetici scontri online. Non è finita qui, poichè il team di sviluppo ha confermato che a breve verrà lanciata la campagna di pre-registrazione e, come avviene solitamente nel mondo dei videogiochi mobile, sarà possibile ottenere delle ricompense in maniera completamente gratuita. L'ultimo dettaglio svelato all'evento di GameSpot riguarda il sistema di progressione: è stato svelato che il gioco includerà un sistema di progressione condiviso, sebbene non sia chiaro se le informazioni si riferiscano a Warzone Pacific o all'atteso Warzone 2.0.

In ogni caso non manca molto prima che Activision torni a mostrare il gioco, dal momento che Call of Duty Warzone Mobile sarà tra i protagonisti di COD Next, l'evento in diretta streaming durante il quale assisteremo anche al reveal del multiplayer online di Modern Warfare 2.