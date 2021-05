COD Warzone e Mobile hanno rivoluzionato il brand: 150 milioni di utenti attivi ogni mese

Nel corso della chiamata con gli azioni di Activision non sono stati solo svelati i primi dettagli su Call of Duty 2021 ma è anche stato fatto un resoconto del crescente successo della serie al quale hanno contribuito Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile.

Grazie alla battle royale gratuita e alla sua recente integrazione con Black Ops Cold War, infatti, sono sempre più numerosi i giocatori che acquistano l'ultimo capitolo della serie o investono in microtransazioni. Nell'ultimo anno è stato registrato solo su PC e console un aumento del 60% degli incassi dovuti agli acquisti di pacchetti in game e le prime due stagioni di Black Ops Cold War sono quelle che hanno riscosso più successo dal lancio della Stagione 1 di Modern Warfare. Anche la Stagione 3 di COD Black Ops Cold War sembra essere partita col botto e non è da escludere che entro la sua fine si possano raggiungere ulteriori traguardi. Anche COD Mobile sta andando molto bene e proprio di recente ha raggiunto un nuovo record, ovvero i 500 milioni di download. Più in generale, il franchise sta vantando una costante crescita del numero di utenti attivi, i quali sono ora più di 150 milioni ogni mese.

Come se non bastasse, anche gli incassi di Activision sono cresciuti rispetto a quelli dell'anno precedente: parliamo infatti di 2.275 miliardi di dollari del Q1 dell'anno corrente contro i 2.015 miliardi di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. Non conosciamo con esattezza la fetta di guadagni relativa al franchise di Call of Duty, ma è stato confermato che sono stati incassati 1,34 miliardi di dollari solo grazie alle microtransazioni, superando anche in questo campo i risultati dello scorso anno.