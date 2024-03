COD Warzone Mobile skin gratis: come sbloccare Konig Vapor e un'arma coi Twitch Drops

Activision ha deciso di seguire quella che è ormai una tradizione e, in concomitanza con il lancio del suo attesissimo Call of Duty Warzone Mobile, ha dato anche il via ad una campagna di Twitch Drops. Scopriamo come fare per ottenere tutte le ricompense gratuite dell’iniziativa.

Il funzionamento della promozione è sempre il solito: i giocatori devono accedere a Twitch e guardare le dirette con i drop abilitati (l’unica, almeno per il momento, è quella del canale ufficiale Twitch di Call of Duty) per un determinato periodo di tempo. Una volta sbloccati gli oggetti, questi vanno manualmente riscattati visitando la pagina dell’inventario della piattaforma di streaming viola.

Occhio però, poiché il riscatto può avvenire solo ed esclusivamente se avete associato un profilo Twitch al vostro account Call of Duty. Se non l’avete ancora fatto, sappiate che è tutto davvero semplice: eseguite l’accesso al sito ufficiale, visitate la sezione Account Collegati nel profilo e linkate il vostro profilo Twitch. In questo modo, al momento del riscatto degli oggetti, questi verranno inviati al vostro account e potrete subito iniziare ad utilizzarli.

Ecco di seguito l’elenco dei Twitch Drops di Call of Duty Warzone Mobile:

Gettone XP Doppi della durata di un’ora - Guarda le dirette con i drop abilitati per 15 minuti

Gettone XP Arma Doppi della durata di un’ora - Guarda le dirette con i drop abilitati per 30 minuti

Gettone XP Battle Pass Doppi della durata di un’ora - Guarda le dirette con i drop abilitati per 45 minuti

Biglietto da visita ‘Day Zero Player’ - Guarda le dirette con i drop abilitati per un’ora

Ciondolo per armi ‘Day Zero’ - Guarda le dirette con i drop abilitati per 2 ore

Progetto Day Zero per il fucile Longbow - Guarda le dirette con i drop abilitati per 3 ore

Skin Vapor per l’operatore Konig - Guarda le dirette con i drop abilitati per 4 ore

Per chi non lo sapesse, si tratta di ricompense che, una volta sbloccate, saranno utilizzabili anche su COD Warzone e Modern Warfare 3 grazie alla condivisione dei progressi. Vi ricordiamo inoltre che la promozione resterà attiva solo fino a domani, sabato 23 marzo 2024, alle ore 5:29 del fuso orario italiano.

