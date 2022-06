COD Warzone Mobile: torna Verdansk nel primo video gameplay leakato

Conosciuto internamente con il nome in codice ufficiale Project Aurora, la versione mobile di Call of Duty Warzone si mostra per la prima volta attraverso un leak apparso in rete in queste ultime ore.

Activision intende perseguire nel suo intento di espandere sempre più la portata del franchise di Call of Duty e intende farlo continuando a dare priorità assoluta a COD Warzone, che da due anni a questa parte rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera serie sparatutto.

A giudicare dalle immagini che potete osservare raggiungendo questo indirizzo, COD Warzone Mobile prende a piene mani dalla versione del Battle Royale che abbiamo imparato a conoscere su PC e console PlayStation e Xbox. Seguendo questo secondo link potete dare direttamente uno sguardo ad un video gameplay leakato negli ultimi minuti (potrebbe essere rimosso da un momento all'altro).



Sembra proprio che l'Aurora Team incaricato di plasmare lo shooter si sia basato principalmente sulla prima edizione di Warzone, ovvero quella ambietata a Verdansk e contestualizzata all'interno del mondo narrativo di Modern Warfare. Ricordiamo che il titolo sarà distribuito nel formato free-to-play e potrà essere scaricato e giocato gratuitamente sui dispositivi mobile compatibili. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, e dovremo attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali di Activision.

Activision si prepara intanto a presentare la Campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, con un trailer atteso per il Summer Game Fest del 9 giugno.