COD Warzone Mobile: è ufficiale, i progressi saranno condivisi con MW2 e Warzone 2.0

Quando Call of Duty Warzone Mobile è stato annunciato, Activision ha parlato di progressi condivisi senza però entrare nel dettaglio. Ora che però il gioco è tra le mani dei giocatori australiani, abbiamo potuto scoprire quali sono gli elementi condivisi e con quali altri prodotti della serie.

Stando a quanto riferito dai giocatori residenti in Australia che stanno giocando Warzone Mobile, sarà possibile effettuare l'accesso ad un account Activision per condividere i progressi con Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Più nello specifico, è possibile fare in modo che tutti e tre i giochi condividano il livello esperienza, gli acquisti dei bundle nel negozio, i progressi nel Battle Pass (che è lo stesso anche su mobile) e gli sblocchi relativi alle armi. Sembra quindi che la versione mobile del battle royale si integri perfettamente con i restanti prodotti a tema Call of Duty.

In ogni caso bisognerà attendere ancora un po' prima di testarne tutte le caratteristiche, dal momento che la data d'uscita di Call of Duty Warzone Mobile non è vicina e, come annunciato dagli sviluppatori, è fissata al prossimo 15 maggio 2023 (a meno che l'Italia non venga coinvolta nell'accesso anticipato).

Sapevate che in Call of Duty Warzone Mobile ci sarà anche il multiplayer classico?