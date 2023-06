COD Warzone Mobile è l'unico gioco della serie, giocare a MW2 su smartphone non ha senso

In mezzo al fiume di informazioni emerse nel corso degli ultimi giorni grazie alle testimonianze in tribunale per via della causa tra Microsoft e la Federal Trade Commission troviamo anche alcune interessanti dichiarazioni di Bobby Kotick, boss di Activision Blizzard King.

Il pezzo grosso dell'azienda ha infatti confermato che Call of Duty Warzone Mobile arriverà su dispositivi portatili Android e iOS entro la fine dell'anno e, più nello specifico, nel periodo autunnale. Tralasciando COD Mobile (il cui successo è stato incredibile), Kotick ha inoltre confermato che il battle royale free to play in uscita su smartphone e tablet sarà l'unica esperienza legata alla serie che si potrà giocare su mobile. Il motivo di questa decisione è molto semplice: stando alle parole del CEO di Activision, giocare Call of Duty Modern Warfare 2 su un cellulare sarebbe come utilizzare un frigorifero come cassaforte. In sostanza, non vedremo mai un episodio della serie premium su dispositivi mobile.

Bisogna però tener conto che, nel caso in cui l'affare tra Microsoft ed Activision dovesse andare in porto, l'intero catalogo dell'azienda potrebbe finire dritto nella libreria del Game Pass e, con tutta probabilità, sarà possibile giocare qualsiasi Call of Duty tramite Xbox Cloud Gaming.

