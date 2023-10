COD Warzone e Modern Warfare 3: come sbloccare le skin gratis di Halloween

Come promesso qualche giorno fa da Activision, è ufficialmente partito l'evento Infestazione, che segna l'arrivo della modalità a tempo a tema Halloween in Call of Duty Warzone e DMZ. Scopriamo come fare per sfruttare le novità dello sparatutto e sbloccare una serie di skin ed armi in maniera del tutto gratuita.

Infestazione è un evento molto semplice, poiché l'attività principale consiste nella raccolta di Anime: si tratta di grossi teschi dorati circondati da una fiammeggiante aura verde che si possono ottenere in maniera casuale sia in Warzone che in DMZ. In ogni match potrete ottenere un massimo di 16 Anime e, nel caso di DMZ, non occorre estrarre questi collezionabili per poterli depositare. Una volta raccolte Anime a sufficienza, potrete sbloccare le varie ricompense nell'apposito menu, accessibile tramite la schermata del Battle Pass della Stagione 6.

Ecco di seguito gli oggetti che si possono sbloccare in cambio di Anime Catturate nel negozio a tempo limitato:

Adesivo 'Fuori di testa' - Si ottiene scambiando 15 Anime

Biglietto da visita 'Scheletrico' - Si ottiene scambiando 30 Anime

Gettone PE Arma Doppi - Si ottiene scambiando 30 Anime

Portafortuna 'Stucchevole' - Si ottiene scambiando 60 Anime

Skin veicolo 'Creatura elicottero' - Si ottiene scambiando 90 Anime

Progetto pistola 'Raggio della morte alieno' - Si ottiene scambiando 150 Anime

Schermata di caricamento 'Unisciti a me' - Si ottiene scambiando 15 Anime

Gettone PE Arma Doppi - Si ottiene scambiando 30 Anime

Portafortuna 'Sfortuna!' - Si ottiene scambiando 30 Anime

Adesivo arma 'Intagliato' - Si ottiene scambiando 60 Anime

Gettone salto di livello per il Battle Pass - Si ottiene scambiando 90 Anime

Progetto per la mitraglietta 'Fine Violenta' - Si ottiene scambiando 200 Anime

Emblema - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Portafortuna - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Adesivo arma - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Biglietto da visita - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Gettone salto di livello per il Battle Pass - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Mimetica arma - Disponibile nel negozio dell'evento dal 24 ottobre 2023

Man mano che acquisterete gli oggetti con le Anime, potrete sbloccare anche due skin esclusive per gli operatori. La skin di Roze si ottiene al momento dell'acquisto di 10 oggetti qualsiasi nel negozio, invece Konig in versione Halloween si sblocca acquistando 15 oggetti nel negozio. Quindi non dovrete completare l'intera schermata del negozio di Infezione e potrete decidere di sbloccare solo una selezione di oggetti, magari quelli che hanno un costo minore per rendere tutto più veloce.

Queste sono invece le ricompense gratuite per l'accesso giornaliero:

Portafortuna 'Zucca Felice' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 1

Emblema 'Capro Malvagio' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 2

Gettone PE Arma Doppi - Si ottiene all'accesso nel Giorno 3

Adesivo 'Detective Defunto' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 4

Biglietto da visita 'Serpente da Guerra' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 5

Adesivo 'Terzetti Circa' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 6

Schermata di caricamento 'Esercito Infernale' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 7

Gettone PE Battle Pass Doppi - Si ottiene all'accesso nel Giorno 8

Adesivo 'Strega di Halloween' - Si ottiene all'accesso nel Giorno 9

Progetto arma 'Belva Volante' per il fucile a canna liscia Bryson 800 - Si ottiene all'accesso nel Giorno 10

Vi sono infine le sfide speciali dedicate ai boss che gli sviluppatori hanno posizionato in giro per Al Mazrah (e Vondel, ma solo nei prossimi giorni). In questo caso, la ricompensa finale è un progetto speciale per il fucile d'assalto Bas-P.

In attesa di ulteriori dettagli sull'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, dove grazie al Carry Forward si potranno trasferire tutti i contenuti sbloccati nel corso dell'evento.