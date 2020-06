COD Warzone e Modern Warfare: Activision dichiara guerra ai razzisti

Dopo aver rimandato le nuove Stagioni di COD Warzone e Modern Warfare per supportare il movimento Black Lives Matter, gli sviluppatori di Infinity Ward e Activision prendono posizione nelle proteste USA per la morte di George Floyd e annunciano una nuova iniziativa per contrastare i fenomeni di razzismo nei propri FPS.

Dalle pagine del proprio profilo social ufficiale, il team di Infinity Ward spiega che "non c'è spazio per contenuti razzisti nei nostri giochi. Questa è una missione che perseguiamo dal lancio ma sappiamo di dover fare un lavoro ancora migliore. Comminiamo migliaia di ban al giorno di utenti che incitano all'odio e al razzismo".

La sussidiaria di Activision spiega così di aver adottato delle ulteriori misure per contrastare i fenomeni di razzismo segnalati dagli utenti del comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare e dai giocatori di COD Warzone. Tra gli interventi illustrati da Infinity Ward, viene citata l'aggiunta di risorse aggiuntive per monitorare contenuti razzisti, l'implementazione di un ulteriore sistema per consentire agli utenti di segnalare i fenomeni di intolleranza a cui si assiste ingame, l'aumento dei ban permanenti per "sradicare i recidivi" e l'aggiunta di ulteriori filtri e restrizioni sulle modifiche appicabili al proprio nickname.

Nella speranza che i nuovi interventi di Activision sortiscano gli effetti sperati, vi ricordiamo che siamo ancora in attesa di conoscere la data di lancio delle prossime Stagioni di COD Modern Warfare, Warzone e Mobile. Anche l'evento rinviato sui giochi PS5 è ancora privo di data.