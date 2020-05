COD Warzone e Modern Warfare si aggiornano con nuove Playlist

Un nuovo aggiornamento è disponibile per gli universi di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, pronto ad introdurre interessanti modifiche all'interno dei due titoli.

Per offrire ogni dettaglio in merito, il team di Infinity Ward ha provveduto a pubblicare le note relative alla nuova patch, per la quale è già possibile procedere a download su ogni piattaforma di pubblicazione dei due COD: PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le novità più interessanti, come sempre, figurano le modifiche alle Playlist, che salutano alcune modalità di gioco per accoglierne di differenti.

Nello specifico, Call of Duty Modern Warfare accoglie:

Realism Moshpit with NVG

Reinfected Ground War

Core Ground War

Blueprint Gunfight

Aisle 9 Face Off Moshpit!

Hard Hat 24/7!

I giocatori di Call of Duty: Warzone avranno invece a disposizione le seguenti opzioni:

BR Solo

BR Trio

BR Quads

Blood Money Quads

Armor Box

Ritornano inoltre i contratti Most Wanted

Ritornano inoltre i contratti Most Wanted. In chiusura, ricordiamo che di recente l'introduzione del nuovo sistema di autenticazione in COD Warzone, basato su due fattori, sembra aver avuto un impatto significativo sulla presenza di cheater all'interno del free to play. Nel frattempo, il gioco ha accolto un nuovo record mondiale in COD Warzone, con quattro streamer che hanno sconfitto oltre cento giocatori!