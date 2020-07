COD Warzone e Modern Warfare: in arrivo le animazioni in stile CSGO?

A pochi giorni dal grosso aggiornamento di metà Stagione 4 per Call of Duty Warzone e Modern Warfare, i dataminer hanno già messo le mani su una delle prossime novità alle quali gli sviluppatori starebbero lavorando: nuove animazioni per le armi.

Alcuni utenti sono infatti riusciti a recuperare dagli ultimi file del gioco una serie di animazioni attraverso le quali i giocatori possono spostare l'arma così da ammirarne nel dettaglio ogni singolo millimetro. Si tratta di una funzionalità in tutto e per tutto simile a quanto visto in Counter Strike: Global Offensive e nel più recente Valorant, ovvero della possibilità di premere un tasto e, ad esempio, far giocherellare il personaggio con l'arma corpo a corpo. Come potete vedere qui sotto, il lavoro da parte del team di sviluppo sembra essere già in fase avanzata ed è probabile che questa particolare meccanica sia ormai pronta per essere pubblicata, magari in concomitanza con la Stagione 5 dello sparatutto, in arrivo tra una manciata di settimane.

