COD Warzone e Modern Warfare: in arrivo le Trials dei Games of Summer, ecco i dettagli

Con l'annuncio della Stagione 5 Reloaded per Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, Activision ha presentato la serie di eventi legati alla Games of Summer ed in particolare le Trials che permetteranno ai giocatori di sfidarsi e vincere premi speciali.

Per la prima volta nel franchise di Call of Duty infatti i giocatori di tutto il mondo che possiedono Modern Warfare e Warzone potranno rappresentare il loro paese in una serie di prove di abilità per giocatore singolo con il fine di guadagnare medaglie, dimostrare la propria forza e accaparrarsi bottini speciali. All'interno del Games of Summer saranno disponibili cinque Trials, esperienze in miniatura molto simili a quelle introdotte con il lancio di Modern Warfare e con gli aggiornamenti stagionali. Le prove saranno accessibili a partire dal 28 agosto alle ore 19:00 con un numero di entrate illimitate. Ecco i nomi e le date di ogni singola prova:

Gun Course (28 agosto)

(28 agosto) Price's Alley (29 agosto)

(29 agosto) Risky Parkour (30 agosto)

(30 agosto) Shooting Range (31 agosto)

(31 agosto) Marksman Challenge Starts (1 settembre)

I giocatori riceveranno i premi in base alle prestazioni all'interno di ciascuna prova. Ogni medaglia guadagnata sarà accompagnata da premi specifici e cumulabili e consentirà ai partecipanti di accumulare punti per il proprio paese, determinato dall'origine dell'account. Potete trovare tutti i dettagli sulle Trials dei Games of Summer a questo link. La Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare e Warzone introduce poi nuove armi, modalità e tornei inediti.