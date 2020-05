COD Warzone e Modern Warfare: il Capitano Price sarà il prossimo Operatore?

Il Capitano Price sarà il nuovo operatore della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone? Un video segreto diffuso nelle scorse ore da Activision sembrerebbe puntare in questa direzione.

Nella notte gli utenti dell'app ufficiale di Call of Duty per smartphone hanno ricevuto una notifica che rimanda ad un sito misterioso, con tanto di video caricato su YouTube come "non in elenco" e dunque non visibile pubblicamente. Il filmato è in realtà una traccia audio con il seguente dialogo, che riportiamo in lingua originale:

"They are enlisting the help of a senior operator"

“Who is he?"

“An old friend"

“One man? Is this a problem?"

“Yes, a big one"

“Do what you must"

I riferimenti sembrano essere proprio legati al Capitano Price, il quale potrebbe tornare in veste di Operatore per la Stagione 4 di Call of Duy Modern Warfare e COD Warzone. Non ci sono ancora certezze in merito ma gli indizi sono piuttosto chiari, non ci resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Activision. Con la Season 3 ormai al termine, la Season 4 dovrebbe iniziare i primi giorni di giugno, non dovremo quindi aspettare troppo per scoprire se Price sarà effettivamente il nuovo Operatore di COD.