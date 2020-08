COD Warzone e Modern Warfare: come ottenere gratis i Twitch Drops della Stagione 5

Anche la Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone può vantare una piccola collezione di oggetti che possono essere riscattati gratuitamente tramite Twitch Drops.

Questi quattro nuovi oggetti sono disponibili da oggi e i passaggi da seguire per poterli aggiungere alla propria collezione sono davvero semplici. Innanzitutto dovete assicurarvi di aver collegato correttamente il vostro profilo Twitch a quello dello sparatutto sul sito ufficiale. Visitando la sezione degli account collegati sul sito di Call of Duty dovreste infatti vedere anche Twitch oltre alle vostre piattaforme di riferimento (Battle.net, PlayStation Network e Xbox Live). Una volta fatto ciò, non vi resta che guardare un qualsiasi streamer di Call of Duty purché abbia la seguente dicitura poco sotto il titolo della diretta: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming."

Ecco di seguito tutte le ricompense di questa stagione:

Guarda per 1 ora: adesivo Smoke Up

Guarda per 2 ore: Gettone XP doppi per le armi della durata di 1 ora

Guarda per 3 ore: emblema animato Big Bang

Guarda per 4 ore: ciondolo per le armi Blast Check

Al solito vi ricordiamo che per ricevere i Twitch Drops la diretta deve essere in primo piano, non devono esserci più schede di Twitch aperte sul vostro browser e l'audio del player non deve essere disabilitato (potete spegnere gli speaker del vostro PC per ovviare al problema). Per ogni ricompensa ottenuta vi verrà inviata una notifica, visibile in corrispondenza dell'icona con la campanella in alto a destra.

